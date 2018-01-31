Стало известно, когда в Украине заработает 4G
31 января, 2018, 15:17
4G-связь заработает в Украине уже в марте-апреле 2018 года
Об этом заявила гендиректор "Vodafone Украина" Ольга Устинова, передает "Укринформ".
"Мы готовы, на данный момент тестируем и в марте-апреле стартуем", - сказала Устинова.
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По словам гендиректора компании-оператора, после торгов за 4G в диапазоне 2600 МГц следующий тендер будет объявлен в диапазоне 1800 МГц.
"Там конкуренция будет сильнее", - отметила Устинова.
4G (англ. 4th Generation) — четвертое поколение мобильной радиосвязи. К четвертому поколению относятся перспективные технологии, позволяющие передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с - стационарным.
- Напомним, 31 января украинские мобильные операторы купили 4G-лицензии, заплатив всего 2,45 млрд грн.
- От внедрения 4G в государственный бюджет планируют привлечь 6-7 млрд грн.
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