Секретариат Совета Европы возглавляет россиянин, который делает все для возвращения России в ПАСЕ, - Арьев

31 января, 2018, 09:06

Совет Европы хочет провести изменения в регламенте, которые требует российская делегация для своего возвращения

Об этом рассказал вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев в эфире "5 канала".

"Под прикрытием красивой фразы "гармонизации правил и необходимости подготовки к саммиту 60-летия Совета Европы", просто хотят провести изменения в регламенте, которые требует российская делегация для своего возвращения. Требуют они это в шантажистский способ, говорят, или вы это делаете и мы тогда возвращаемся, или если мы не возвращаемся, то тогда мы не платим свои взносы в Совет Европы", - рассказал он.

Арьев отмечает, что из ПАСЕ можно исключить страну, если она два года не платит свои взносы.

"С прошлого года Россия уже часть не уплатила, то есть две трети взноса за прошлый год и этот год. В конце года можно вопрос рассматривать. Но в Совете Европы опасаются, что Россия "пустится берегов" и они влиять никак не могут, ибо не хотят терять такой большой страны, если придется ставить вопрос о ее исключении", – рассказал Арьев.

Он подчеркивает, что если ПАСЕ пойдет на шантаж России и заберет эти правила, это означает, что она "отрезает себе обе руки и выбивает сама себе зубы".

"Ибо это совершенно уничтожает мониторинговую процедуру за выполнением обязательств всех стран, которые вступили в эту организацию. Сейчас, если напрямую не удалось убедить членов ПАСЕ "простить России все ее грехи" и вернуть ее без исполнения резолюции, то тот метод, который применяют сейчас, это все равно что не судить преступника, а убирать из Уголовного кодекса статью, которая делает его преступником", - добавил он.