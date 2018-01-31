Российские наемники били из минометов в зоне АТО, погиб украинский военный, еще двое ранены
31 января, 2018, 07:31
В течение минувших суток в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск, один украинский военный погиб, еще двое - ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении враг вел огонь из 82-мм минометов и гранатометов по позициям украинских защитников неподалеку Песков.
На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - возле Водяного.
В целом за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны оккупантов.
Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое - получили ранения.
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