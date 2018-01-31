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Российские наемники били из минометов в зоне АТО, погиб украинский военный, еще двое ранены

В течение минувших суток в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск, один украинский военный погиб, еще двое - ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг вел огонь из 82-мм минометов и гранатометов по позициям украинских защитников неподалеку Песков.

На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - возле Водяного.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны оккупантов.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое - получили ранения.

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