Российские наемники били из минометов в зоне АТО, погиб украинский военный, еще двое ранены

31 января, 2018, 07:31

В течение минувших суток в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск, один украинский военный погиб, еще двое - ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг вел огонь из 82-мм минометов и гранатометов по позициям украинских защитников неподалеку Песков.

На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - возле Водяного.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны оккупантов.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое - получили ранения.