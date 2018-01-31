Россияне устроили в Приднестровье обучение против "противника с оружием массового уничтожения"

31 января, 2018, 21:21

Министерство иностранных дел Молдовы возмущено проведением очередных военных учений России на территории Приднестровья

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает "Укринформ".

"Оперативная группа российских войск снова проводит военные учения, цель которых формулируется как "борьба с терроризмом и уничтожение условного противника, который использует оружие массового уничтожения". МИД выражает возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных российских войск. Обеспокоенность вызвана и тем, что в этих учениях принимают участие силовые структуры непризнанного Приднестровья", - говорится в комментарии.

В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает такие действия, непосредственно угрожающие суверенитету государства.

Ранее Молдова обратилась к ООН с просьбой включить в повестку дня Генеральной ассамблеи вопрос о полном выводе с территории страны российских войск и вооружения.

На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (почти 1400 военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 000 тонн боеприпасов.

Молдавская власть планирует привлечь авторитетных юристов для оценки ущерба от военного присутствия России в Приднестровье.