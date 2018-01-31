Россияне устроили в Приднестровье обучение против "противника с оружием массового уничтожения"
Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает "Укринформ".
"Оперативная группа российских войск снова проводит военные учения, цель которых формулируется как "борьба с терроризмом и уничтожение условного противника, который использует оружие массового уничтожения". МИД выражает возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных российских войск. Обеспокоенность вызвана и тем, что в этих учениях принимают участие силовые структуры непризнанного Приднестровья", - говорится в комментарии.
В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает такие действия, непосредственно угрожающие суверенитету государства.
Ранее Молдова обратилась к ООН с просьбой включить в повестку дня Генеральной ассамблеи вопрос о полном выводе с территории страны российских войск и вооружения.
На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (почти 1400 военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 000 тонн боеприпасов.
Молдавская власть планирует привлечь авторитетных юристов для оценки ущерба от военного присутствия России в Приднестровье.
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