Ремонтникам Vodafone не дали гарантий безопасности на оккупированном Донбассе

31 января, 2018, 23:15

Трехсторонняя контактная группа в Минске не получила гарантий безопасности для ремонтников "Vodafone Украина"

Об этом заявил на свой странице в Facebook заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

"Трехсторонняя контактная группа в Минске так и не смогла получить гарантий безопасности для ремонтников Водафон. К сожалению", - написал Тука.