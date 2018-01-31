Ремонтникам Vodafone не дали гарантий безопасности на оккупированном Донбассе
31 января, 2018, 23:15
Трехсторонняя контактная группа в Минске не получила гарантий безопасности для ремонтников "Vodafone Украина"
Об этом заявил на свой странице в Facebook заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.
"Трехсторонняя контактная группа в Минске так и не смогла получить гарантий безопасности для ремонтников Водафон. К сожалению", - написал Тука.
- Напомним, 11 января территории под оккупационной администрацией России остались без мобильной связи. Стало известно, что порвался кабель в компании Vodafone.
В результате в Донецке сформировались метровые очереди по карточкам местного мобильного оператора "Феникс".
19 января компания Vodafone возобновила работу в оккупированной части Луганской области.
Впоследствии стало известно, что оккупационная администрация России в Донецке требует у Vodafone оплачивать ей за потребленную электроэнергию и отправить специалистов для технического обслуживания оборудования.
Российские наемники на временно оккупированной территории Донбасса запретили приносить на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами украинских мобильных операторов.
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