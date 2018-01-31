"Лео знает все": актер Том Харди поспорил и сделал себе татуировку

31 января, 2018, 19:15

В 2016 году актер Том Харди поспорил с Леонардо ди Каприо и в итоге набил себе татуировку с надписью "Лео знает все"

Об этом сообщает Time.

Во время съемок фильма “Легенда Хью Гласса” актеры Томом Харди и Леонардо ди Каприо побились об заклад: Гарди до конца не верил, что его коллегу номинируют в том году на награду “Оскар”. Однако ди Каприо не только номинировали, а еще и признали победителем.

В результате Том Харди был вынужден набить себе татуировку по выбору ди Каприо. Только недавно из-за фотографии с фанатом стало известно, что именно набил актер. Оказалось, что лауреат "Оскара" в знак того, что он был прав, решил наградить друга надписью “Лео знает все”.

“Он написал ужасным почерком "Лео знает все". Я сказал: “Ладно, я набью тату, но ты должен написать аккуратно”, - рассказал в интервью Гарди.