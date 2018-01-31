"Кремлевский список" подменили, - эксперт Atlantic Council, который работал над документом

31 января, 2018, 11:37

Один из консультантов "Кремлевского списка" – перечня приближенных к Владимиру Путину россиян – утверждает, что составленный американскими правительственными агентствами документ неожиданно заменил высокопоставленный чиновник из администрации президента США

Об этом заявил шведский экономист, эксперт по России и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд, который был одним из консультантов "кремлевского списка", пишет The Guardian.

По его словам, существовал первоначальный список, который составляла команда экспертов. Но в четверг Ослунду сообщили, что чиновник из президентской администрации приказал заменить его на перечень, который возможно заключали на основе рейтинга Forbes о самых богатых людях мира, принимая фамилии из администрации президента России.

"Это делает все это смешным. В нем нет критериев... Это серьезная попытка кого-то высокопоставленного в правительстве заставить правительство США и Конгресс выглядеть смешными", - сказал он.

Ослунду не известно имя чиновника, однако он утверждает, что ответственность за список "взял на себя" министр финансов США Стивен Мнучин, который его и одобрял.

Администрация Трампа уже подверглась значительной критике за то, что не объявила о каких-либо новых санкциях, направленных против России, как это предусмотрено июльским законом "Против противников Америки через санкции".

"Мы можем отменить потенциальные соглашения на несколько миллиардов долларов. Это реальные деньги, которые не пойдут в Кремль ... Это настоящий успех", - сказал высокопоставленный чиновник из администрации Трампа.

Однако он не дал никаких подробностей об аннулированных контрактах или их общей стоимости, и настаивал на том, что в будущем санкции введут в случае серьезных нарушений.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что в ближайшие несколько месяцев будут введены дополнительные санкции. "Из этого отчета будут введены санкции", - сказал он.

В комментарии на сайте Atlantic Council Ослунд обвинил Мнучина в "высмеивании" санкций против России, и законодательства, подписанного президентом. Он добавил, что первоочередной целью "кремлевского списка" было определить тех, кто нажил свое состояние на незаконных контактах с Кремлем.

Однако опубликованный Министерством финансов перечень фамилий выглядит насмешкой над Конгрессом и санкциями США, что сыграло на руку Владимиру Путину.

"Различные правительственные органы США явно выполнили добросовестный труд в этом направлении", - сказал он. "В последнюю минуту, однако, кто-то высокопоставленный - никто не знает, кто на этом месте, - отверг работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в администрации президента и правительства России плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes."

"При этом он высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет, сделав июльское законодательство Конгресса неэффективным, и посмеялся с санкций США в отношении России в целом. Подписав этот список, министр финансов взял на себя ответственность за это", - говорит Ослунд.

Он также добавил, что "основным бенефициаром этого списка является президент России".

By naming the whole Russian government, presidential administration & all Russian billionaires, the Trump administration has undermined & ridiculed the US sanctions on Russia & CAATSA. This is what I feared. It looks as if @realDonaldTrump has taken orders from Putin. — Anders Åslund (@anders_aslund) 30 января 2018 г.

#Putin must be congratulated upon the US CAATSA list. Once again, it looks as if @realDonaldTrump is operating on putin's orders against US interests. #Trump helps Putin ridicule US policy & solidifying the Russian establishment around Putin. #kremlinreport — Anders Åslund (@anders_aslund) 30 января 2018 г.

Также Ослунд прокомментировал ситуацию в своем Twitter, написав, что включил в список все правительство России, президентскую администрацию и всех российских миллиардеров, администрация президента США Дональда Трампа "подорвала и высмеяла санкции США к России".

"Этого я боялся. Похоже, что Дональд Трамп исполнил приказ Путина. Путина следует поздравить с "кремлевским списком" США. Еще раз, похоже, что Трамп работает по приказу Путина против интересов США. Трамп помогает Путину высмеять политику США и укрепить российский истеблишмент вокруг Путина", - подчеркнул он.