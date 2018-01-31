 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Арсенал" купил лучшего бомбардира команды Ярмоленко и побил трансферный рекорд


фото: BVB Buzz
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" за 63 млн евро купил лучшего бомбардира "Боруссии" из Дортмунда - Пьера Эмерика Обамеянга

Для "Арсенала" это приобретение стало крупнейшим в клубной истории, с форвардом из Габона подписан контракт на 3,5 года, сообщает Sportarena.

На протяжении двух последних лет у Обамеянга, который не скрывал, что стремится уйти из "Боруссии", постоянно возникали проблемы с дисциплиной.

После продажи нападающего у "Боруссии" остался лишь один номинальный центральный нападающий - 18-летний швед Александр Исак. Из-за кадрового дефицита на его позиции и раньше действовали номинальные полузащитники - Андре Шюррле и Андрей Ярмоленко.

  • Обамеянг перешел в "Боруссию" в 2013 году из французского "Сент-Этьена" за 13 млн евро.
  • В нынешнем сезоне на его счету 13 голов в 16 матчах чемпионата Германии, что является лучшим показателем в команде.
  • В прошлом сезоне 28-летний форвард забил 31 гол в 32 матчах и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.
  • 30 января стало известно, что в ближайших матчах "Боруссии" из-за травмы не поможет Андрей Ярмоленко.
  • "Боруссия" в турнирной таблице чемпионата Германии занимает шестое место и отстает от лидера - "Баварии" - на 19 пунктов.
Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2018 среда

больше новостей

31 января, 2018 среда

30 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать