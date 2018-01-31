"Арсенал" купил лучшего бомбардира команды Ярмоленко и побил трансферный рекорд
31 января, 2018, 14:03
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" за 63 млн евро купил лучшего бомбардира "Боруссии" из Дортмунда - Пьера Эмерика Обамеянга
Для "Арсенала" это приобретение стало крупнейшим в клубной истории, с форвардом из Габона подписан контракт на 3,5 года, сообщает Sportarena.
На протяжении двух последних лет у Обамеянга, который не скрывал, что стремится уйти из "Боруссии", постоянно возникали проблемы с дисциплиной.
После продажи нападающего у "Боруссии" остался лишь один номинальный центральный нападающий - 18-летний швед Александр Исак. Из-за кадрового дефицита на его позиции и раньше действовали номинальные полузащитники - Андре Шюррле и Андрей Ярмоленко.
- Обамеянг перешел в "Боруссию" в 2013 году из французского "Сент-Этьена" за 13 млн евро.
- В нынешнем сезоне на его счету 13 голов в 16 матчах чемпионата Германии, что является лучшим показателем в команде.
- В прошлом сезоне 28-летний форвард забил 31 гол в 32 матчах и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.
- 30 января стало известно, что в ближайших матчах "Боруссии" из-за травмы не поможет Андрей Ярмоленко.
- "Боруссия" в турнирной таблице чемпионата Германии занимает шестое место и отстает от лидера - "Баварии" - на 19 пунктов.
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