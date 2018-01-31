"Арсенал" купил лучшего бомбардира команды Ярмоленко и побил трансферный рекорд

31 января, 2018, 14:03

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" за 63 млн евро купил лучшего бомбардира "Боруссии" из Дортмунда - Пьера Эмерика Обамеянга

Для "Арсенала" это приобретение стало крупнейшим в клубной истории, с форвардом из Габона подписан контракт на 3,5 года, сообщает Sportarena.

На протяжении двух последних лет у Обамеянга, который не скрывал, что стремится уйти из "Боруссии", постоянно возникали проблемы с дисциплиной.

После продажи нападающего у "Боруссии" остался лишь один номинальный центральный нападающий - 18-летний швед Александр Исак. Из-за кадрового дефицита на его позиции и раньше действовали номинальные полузащитники - Андре Шюррле и Андрей Ярмоленко.