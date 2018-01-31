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Правительство уволило Насирова с ГФС


фото: radiosvoboda
Кабинет министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 31 января, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы направили в госкомиссию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия предоставила свои выводы. Сегодня принимаем это решение", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.

  • Напомним, 17 января министр финансов Александр Данилюк поставил вопрос об увольнении Насирова за двойное гражданство, что было подтверждено Британией. Гройсман тогда ответил, что ждет от Минфина официальное представление, после чего Насиров будет уволен.
  • 18 января Министерство финансов направило правительству представление об увольнении Насирова.
  • Насиров, в свою очередь, заявил, что считает незаконной инициативу Данилюка относительно его увольнения. За это он подал в ГПУ заявление о совершении преступления Данилюком.
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