Правительство уволило Насирова с ГФС
31 января, 2018, 12:51
Кабинет министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 31 января, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы направили в госкомиссию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия предоставила свои выводы. Сегодня принимаем это решение", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.
- Напомним, 17 января министр финансов Александр Данилюк поставил вопрос об увольнении Насирова за двойное гражданство, что было подтверждено Британией. Гройсман тогда ответил, что ждет от Минфина официальное представление, после чего Насиров будет уволен.
- 18 января Министерство финансов направило правительству представление об увольнении Насирова.
- Насиров, в свою очередь, заявил, что считает незаконной инициативу Данилюка относительно его увольнения. За это он подал в ГПУ заявление о совершении преступления Данилюком.
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