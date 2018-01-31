Правительство просит президента уволить главу Укроборонпрома

31 января, 2018, 13:43

Кабинет министров предложил президенту Петру Порошенко уволить руководителя госконцерна Укроборонпром Романа Романова

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, как недавно заметил, что не будет работать с руководителем Укроборонпрома Романовым. Причиной для этого стала невыплата долгов работникам Николаевского судостроительного завода.

"Я сделал паузу, чтобы, возможно, человек сам определился и ушел в отставку, но этого не произошло. Сегодня предлагаю принять решение правительства и подать президенту ходатайство об увольнении", - подчеркнул Гройсман.

В результате инициативу главы правительства министры поддержали без возражений. Гройсман также добавил, что рассчитывает на внесение новой кандидатуры на эту должность обновленным наблюдательным советом госконцерна.