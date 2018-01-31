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Правительство просит президента уволить главу Укроборонпрома

Роман Романов
Роман Романов
фото: radiosvoboda
Кабинет министров предложил президенту Петру Порошенко уволить руководителя госконцерна Укроборонпром Романа Романова

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, как недавно заметил, что не будет работать с руководителем Укроборонпрома Романовым. Причиной для этого стала невыплата долгов работникам Николаевского судостроительного завода.

"Я сделал паузу, чтобы, возможно, человек сам определился и ушел в отставку, но этого не произошло. Сегодня предлагаю принять решение правительства и подать президенту ходатайство об увольнении", - подчеркнул Гройсман.

В результате инициативу главы правительства министры поддержали без возражений. Гройсман также добавил, что рассчитывает на внесение новой кандидатуры на эту должность обновленным наблюдательным советом госконцерна.

  • Отметим, 27 декабря 2017 года Гройсман посоветовал главе Укроборонпрома самостоятельно уйти в отставку. Несмотря на это, Романов заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.
  • Напомним, долги по зарплатам на госпредприятии "Николаевский судостроительный завод" превысили 60 млн грн. Деньги не выплачивают уже в течение 3 лет.
  • Работники завода в знак протеста против невыплаты зарплат перекрыли движение возле Варваровского моста.
  • 20 ноября правительство поручило выплатить трехлетние долги по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.
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