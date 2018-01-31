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Правительство назначило в Наблюдательный совет "Укроборонпрома" экс-главу Агентства оборонных проектов США

Кабмин назначил членом Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" экс-главу Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) Энтони Тетера

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что назначения в состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома" экс-главы DARPA, который имеет серьезный профессиональный опыт и международный авторитет, будет способствовать прозрачности работы госконцерна.

"Это новый этап в работе" Укроборонпрома" в части прозрачности", - сказал Гройсман.

Энтони Тетер возглавлял DARPA в 2001-2009 годах. В августе 2016 года он был назначен зарубежным советником "Укроборонпрома". На этой должности он консультировал госконцерн в вопросах развития оборонно-промышленного комплекса Украины и украинской оборонной продукции на внешних рынках.

Ранее, 18 января, президент назначил в состав Наблюдательного совета концерна ректора НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаила Згуровского. На сегодня в состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома" входят также экс-главнокомандующий ВВС ВСУ Ярослав Скалько и глава Госслужбы финмониторинга Игорь Черкасский. Сейчас в составе Наблюдательного совета остается свободной еще одна вакансия по квоте правительства.

В связи с назначением Згуровский заявлял, что усиление взаимодействия между оборонным производством и наукой с ориентиром на DARPA рассматривается как одно из ключевых направлений реформирования оборонной промышленности Украины и госконцерна "Укроборонпром".

  • Напомним, Кабмин предложил президенту Петру Порошенко уволить руководителя госконцерна Укроборонпром Романа Романова.
  • 27 декабря 2017 года Гройсман посоветовал главе Укроборонпрома самостоятельно уйти в отставку. Несмотря на это, Романов заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.
  • На госпредприятии "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", трехлетние долги по зарплате превысили 60 млн грн.
  • Работники завода в знак протеста против невыплаты зарплат перекрыли движение возле Варваровского моста в Николаеве.
  • 20 ноября правительство поручило выплатить трехлетние долги по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.
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