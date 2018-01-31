Правительство назначило в Наблюдательный совет "Укроборонпрома" экс-главу Агентства оборонных проектов США

31 января, 2018, 14:49

Кабмин назначил членом Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" экс-главу Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) Энтони Тетера

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что назначения в состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома" экс-главы DARPA, который имеет серьезный профессиональный опыт и международный авторитет, будет способствовать прозрачности работы госконцерна.

"Это новый этап в работе" Укроборонпрома" в части прозрачности", - сказал Гройсман.

Энтони Тетер возглавлял DARPA в 2001-2009 годах. В августе 2016 года он был назначен зарубежным советником "Укроборонпрома". На этой должности он консультировал госконцерн в вопросах развития оборонно-промышленного комплекса Украины и украинской оборонной продукции на внешних рынках.

Ранее, 18 января, президент назначил в состав Наблюдательного совета концерна ректора НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаила Згуровского. На сегодня в состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома" входят также экс-главнокомандующий ВВС ВСУ Ярослав Скалько и глава Госслужбы финмониторинга Игорь Черкасский. Сейчас в составе Наблюдательного совета остается свободной еще одна вакансия по квоте правительства.

В связи с назначением Згуровский заявлял, что усиление взаимодействия между оборонным производством и наукой с ориентиром на DARPA рассматривается как одно из ключевых направлений реформирования оборонной промышленности Украины и госконцерна "Укроборонпром".