Полтавский перевозчик пытался подкупить начальника патрульных области
31 января, 2018, 20:34
Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали попытку дать взятку руководителю патрульной полиции в Полтавской области
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Оперативники установили, что владелец одной из ведущих компаний на рынке пассажирских перевозок Полтавщины предложил полицейскому сто двадцать тысяч гривень в год.
В такую сумму он оценил отказ от фиксирования каких-либо нарушений со стороны перевозчика. Чиновник сразу проинформировал правоохранителей о предложении взятки.
Сотрудники СБУ задержали бизнесмена в кабинете руководителя патрульной полиции при попытке передачи части взятки. Фигурант дела задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В рамках уголовного производства решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).
Операция проводилась совместно с подразделением защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области. Продолжаются следственно-оперативные действия.
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