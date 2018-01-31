Первый случай дифтерии в 2018 году не подтвержден лабораторно, - МЗ
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МЗ, передает "Общественное".
По словам представительницы центра, у 31-летнего жителя Луганщины действительно было выявлено подозрение на дифтерию.
Сейчас проводят исследования, предварительные результаты которых не подтверждают заболевание.
Напомним, ранее "112 Украина" сообщала о том, что в Рубежном якобы зафиксировали и лабораторно подтвердили первый в 2018 году случай заболевания дифтерией.
Сообщалось, что болезнь выявлено у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще неделю назад.
Справка:
Дифтерия является инфекционной болезнью, которая передается воздушно-капельным путем. Дифтерийная палочка попадает в дыхательную систему и вырабатывает токсин. Он разрушает ткани дыхательной системы.
Поэтому само заболевание проявляется в виде ангины. В горле больного образуются пленки, которые затрудняют дыхание. Человеку становится трудно глотать. В общем токсин вызывает слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез в шее.
Однако он также может попасть в кровь, а затем поразить сердце, почки и легочную систему.
Осложнения, которые вызывает дифтерия, могут быть разными: блокирование дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждение нерва (полиневропатия), легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).
Читайте также: МЗ призывает вакцинироваться от дифтерии. Как распознать болезнь и в чем опасность
- Напомним, ранее известный детский врач Евгений Комаровский подчеркнул на необходимости вакцинации от кори, потому что после вспышки заболевания может возникнуть эпидемия дифтерии.
- В связи с опасностью дифтерии и низким уровнем охвата прививками в Украине, МОЗ рекомендует вакцинацию для детей и ревакцинацию для взрослых.
- В Украине против дифтерии и столбняка взрослые, так же как и дети, могут вакцинироваться за госсредства.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-