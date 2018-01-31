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Первый случай дифтерии в 2018 году не подтвержден лабораторно, - МЗ


фото: uclouvain
Случай заболевания дифтерией в Рубежном на Луганщине пока лабораторно не подтвержден

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МЗ, передает "Общественное".

По словам представительницы центра, у 31-летнего жителя Луганщины действительно было выявлено подозрение на дифтерию.

Сейчас проводят исследования, предварительные результаты которых не подтверждают заболевание.

Напомним, ранее "112 Украина" сообщала о том, что в Рубежном якобы зафиксировали и лабораторно подтвердили первый в 2018 году случай заболевания дифтерией.

Сообщалось, что болезнь выявлено у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще неделю назад.

Справка:

Дифтерия является инфекционной болезнью, которая передается воздушно-капельным путем. Дифтерийная палочка попадает в дыхательную систему и вырабатывает токсин. Он разрушает ткани дыхательной системы.

Поэтому само заболевание проявляется в виде ангины. В горле больного образуются пленки, которые затрудняют дыхание. Человеку становится трудно глотать. В общем токсин вызывает слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез в шее.

Однако он также может попасть в кровь, а затем поразить сердце, почки и легочную систему.

Осложнения, которые вызывает дифтерия, могут быть разными: блокирование дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждение нерва (полиневропатия), легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

Читайте также: МЗ призывает вакцинироваться от дифтерии. Как распознать болезнь и в чем опасность

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