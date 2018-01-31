Освобожденным из плена выплатят по 100 тыс. грн, но списки перед этим согласуют с СБУ
Об этом сообщил министр социальной помощи Андрей Рева на заседании Кабмина, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Речь идет о тех людях, которые в последнее время были освобождены, которых незаконно удерживали боевики на территории оккупированного Донбасса", - уточнил он.
Рева добавил, что, кроме единовременного пособия, также предусмотрены варианты предоставления медицинской, психологической помощи и реабилитации. Переселенцев обеспечат временным жильем.
При этом Рева подчеркнул, что правительство не определило перечень лиц, которые получат помощь.
Списки претендентов на выплаты предоставит Служба безопасности Украины.
Читайте также: Объятия и счастливые улыбки. Как встречали освобожденных из плена украинских героев. Фоторепортаж
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-