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Освобожденным из плена выплатят по 100 тыс. грн, но списки перед этим согласуют с СБУ


фото: president.gov.ua
Освобожденным из плена боевиков украинским заложникам выплатят по 100 тыс. грн одноразовой помощи

Об этом сообщил министр социальной помощи Андрей Рева на заседании Кабмина, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Речь идет о тех людях, которые в последнее время были освобождены, которых незаконно удерживали боевики на территории оккупированного Донбасса", - уточнил он.

Рева добавил, что, кроме единовременного пособия, также предусмотрены варианты предоставления медицинской, психологической помощи и реабилитации. Переселенцев обеспечат временным жильем.

При этом Рева подчеркнул, что правительство не определило перечень лиц, которые получат помощь.

Списки претендентов на выплаты предоставит Служба безопасности Украины.

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