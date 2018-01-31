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Новый министр здравоохранения США имеет украинские корни

Новоназначенный министр здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар признался, что в его роду были выходцы с Украины

Об этом он сказал во время церемонии приведения к присяге в Белом доме, передает "Укринформ".

"Для меня честь стать сегодня 24-м министром здравоохранения и социальных услуг – здесь, в Соединенных Штатах. Только в Америке выпадает такая возможность внуку и правнуку иммигрантов из Ливана, Украины, Англии и Швейцарии", - отметил Азар.

Он поблагодарил президента Трампу за высокий уровень доверия и возможность возглавить это важное для страны направление работы.

Трамп выразил уверенность, что новый министр "продолжит воплощения административных и нормативных изменений, необходимых для обеспечения того, чтобы граждане (США - ред.) получили доступное и качественное лечение".

Справка:

Алекс Азар с 2012 по 2017 год возглавлял компанию Lilly USA — наибольший филиал биофармацевтического гиганта Eli Lilly, который входит в группу мировых лидеров производителей лекарств. С 2005 по 2007 год работал заместителем министра здравоохранения.

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