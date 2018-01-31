НОК назвал окончательный состав сборной Украины на Олимпиаду-2018

31 января, 2018, 13:25

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил окончательный список спортсменов, которые выступят на зимних Играх в Пхенчхане

В Южной Корее выступят 33 украинских спортсмена, сообщает официальный сайт НОК.

Наши олимпийцы будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4), санном спорте (6), фристайле (3), лыжных гонках (4), горнолыжном спорте (2), сноуборде (1), скелетоне (1) и лыжном двоеборье (1).

Полностью состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Биатлон

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Сергей Семенов, Артем Тищенко; Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко.

Горные лыжи

Иван Ковбаснюк; Ольга Кныш.

Лыжное двоеборье

Виктор Пасечник.

Лыжные гонки

Татьяна Антипенко, Марина Анцибор; Алексей Красовский, Андрей Орлик.

Сани

Андрей Мандзий, Антон Дукач, Александр Оболончик-Роман Захаркив; Елена Стецькив И Елена Шхумова.

Сноуборд

Аннамари Данча.

Скелетон

Владислав Гераскевич

Фигурное катание

Максим Никитин, Александра Назарова (танцы на льду); Ярослав Паниот, Анна Хниченкова (одиночное катание).

Фристайл

Александр Абраменко, Ольга Полюк (лыжная акробатика); Татьяна Петрова (могул).

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Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.

МОК 5 декабря принял решение отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане за систематическое нарушение антидопингового законодательства.

Отдельные российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом в качестве "спортсмены-олимпийцы из России". Их допуском на соревнования занимается специально созданная комиссия МОК.

Сегодня министр спорта Игорь Жданов рассказал, насколько успешными будут выступления сборной Украины в Пхенчхане.

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