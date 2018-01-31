Нейробиологи доказали, что друзья одинаково смотрят на мир
Об исследовании рассказывает The Telegraph.
Ученые продемонстрировали 42 студентам ряд видеороликов, от музыкальных клипов до политических дебатов, и измерили активность их мозга с помощью МРТ.
Оказалось, что у близких людей реакция нейронов на одни и те же раздражители была похожей. Наибольшее сходство было зафиксировано в областях мозга, вовлеченных в эмоциональный отклик и связанных с вниманием и высокоуровневым мышлением.
Причем чем сильнее была дружба, тем больше сходств оказывалось в нейронной активности. Таким образом, чтобы оценить степень дружбы двух людей, достаточно измерить синхронность их нейронной активности.
Больше всего сходства оказалось в мозговых патернах хороших друзей, затем следовали друзья друзей, а замыкали цепочку друзья друзей друзей.
По словам авторов исследования, невозможно понять работу человеческого мозга, игнорируя социальные связи, ведь человек эволюционировал как социальный вид, живущий в обществе, где все связаны со всеми.
Теперь исследователи намерены выяснить причину, по которой у друзей синхронизирована нейронная активность. Возможных объяснений два: либо мы подсознательно тяготеем к людям, которые видят мир так же, как мы, или меняемся, когда делимся с друзьями опытом.
Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития
- Ученые обнаружили, что роль наследственности в раннем развитии интеллекта часто преувеличивают, а на формирование IQ значительно больше влияют среда и образование в начале жизни
- Канадские ученые опубликовали исследование, в котором дали подробные инструкции для создания нового вируса оспы. Научное сообщество считает, что это ставит мир под угрозу
- Генетики из лаборатории Калифорнийского университета в Дэвисе с помощью технологии генного редактирования CRISPR пытаются заставить быка давать только мужское потомство.
- Исследователь из Лондонского университета объяснил, почему некоторые люди могут слышать звуки там, где их на самом деле нет, и человек воспринимает только зрительную информацию - например, на анимированных изображениях.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-