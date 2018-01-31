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Нейробиологи доказали, что друзья одинаково смотрят на мир

Мы часто говорим, что находимся с друзьями на одной волне. Ученые из Великобритании доказали, что это не просто метафора - по крайней мере, если речь идет о мозговых волнах

Об исследовании рассказывает The Telegraph.

Ученые продемонстрировали 42 студентам ряд видеороликов, от музыкальных клипов до политических дебатов, и измерили активность их мозга с помощью МРТ.

Оказалось, что у близких людей реакция нейронов на одни и те же раздражители была похожей. Наибольшее сходство было зафиксировано в областях мозга, вовлеченных в эмоциональный отклик и связанных с вниманием и высокоуровневым мышлением.

Причем чем сильнее была дружба, тем больше сходств оказывалось в нейронной активности. Таким образом, чтобы оценить степень дружбы двух людей, достаточно измерить синхронность их нейронной активности.

Больше всего сходства оказалось в мозговых патернах хороших друзей, затем следовали друзья друзей, а замыкали цепочку друзья друзей друзей.

По словам авторов исследования, невозможно понять работу человеческого мозга, игнорируя социальные связи, ведь человек эволюционировал как социальный вид, живущий в обществе, где все связаны со всеми.

Теперь исследователи намерены выяснить причину, по которой у друзей синхронизирована нейронная активность. Возможных объяснений два: либо мы подсознательно тяготеем к людям, которые видят мир так же, как мы, или меняемся, когда делимся с друзьями опытом.

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