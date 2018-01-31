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NASA отключит искусственный спутник Луны

Сочетание "голубой луны" и полного лунного затмения заставило NASA отключить искусственный спутник Луны

Об этом сообщает Seeker.

Аппаратура Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), автоматической межпланетной станции NASA, будет отключена 31 января. Для работы зонд использует солнечные батареи. Когда Луна оказывается в тени Земли и солнечный свет не доходит до спутника, приходится переключаться на питание от аккумулятора.

"Мы запустили двигатель, чтобы поместить спутник в лучшей возможной позиции - мы должны продержать его на свете так долго, как сможем. Другими словами, мы минимизировали время, которое он проведет в тени", - объясняет исследователь NASA Ной Петр.

Он отмечает, что отключение аппаратуры - лишь дополнительная мера, которая позволит обезопасить зонд. Во время предыдущих затмений, однако, аппаратура продолжала работать и собирать данные. Кроме того, перед вхождением в тень приборы будут дополнительно нагреты, чтобы снизить нагрузку на них.

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