Нацбанк укрепил гривню до 28 грн/$ и купил $74 млн

31 января, 2018, 15:51

На среду, 31 января, НБУ установил официальный валютный курс на уровне 28,01 грн/долл., 34,79 грн/евро и 4,98 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

Нацбанк также провел два валютных аукциона, купив на одном $43,9 млн, а на втором - $30 млн. При этом средневзвешенный курс во время аукционов составил, соответственно, 27,82 грн/долл. и 28,8278 грн/долл.

Читайте также. В Нацбанке объяснили ускорение инфляции. Инфографика

Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 15:45 составила 27,8 грн в покупке и 27,85 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 27,86 грн / долл., в продаже доллар достигает 28,6 грн.

Межбанк 31 января открылся долларом по 27,96 грн в покупке и 27,99 грн в продаже, но позже доллар подешевел до 27,78 грн и 27,82 грн в покупке и продаже соответственно.

Напомним, накануне, 30 января, официальный курс валют составлял 28,25 грн / долл., 34,97 грн / евро и 5,02 грн за 10 российских рублей.

Ранее во время ослабления гривни премьер-министр Владимир Гройсман назвал колебание курса "сезонным" и заявил, что ожидается стабилизация нацвалюты.

В НБУ заявили, что падение курса гривни обусловлено сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на год, и снижением ее поступления от аграриев.