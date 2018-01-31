На Луганщине работник военкомата продавал военные билеты
31 января, 2018, 20:56
В Луганской области работники Управления защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры разоблачили работника военкомата
Об этом сообщает пресс-центр Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
За деньги он организовывал незаконное оформление военных билетов и решал вопрос о не привлечении призывников к административной ответственности.
Граждане отдавали ему деньги, после чего получали военные билеты. Мужчину задержали, когда он получал взятку. За услуги ему должны были дать $500.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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