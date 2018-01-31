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На Луганщине работник военкомата продавал военные билеты

В Луганской области работники Управления защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры разоблачили работника военкомата

Об этом сообщает пресс-центр Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

За деньги он организовывал незаконное оформление военных билетов и решал вопрос о не привлечении призывников к административной ответственности.

Граждане отдавали ему деньги, после чего получали военные билеты. Мужчину задержали, когда он получал взятку. За услуги ему должны были дать $500.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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