На Луганщине работник военкомата продавал военные билеты

31 января, 2018, 20:56

В Луганской области работники Управления защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры разоблачили работника военкомата

Об этом сообщает пресс-центр Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

За деньги он организовывал незаконное оформление военных билетов и решал вопрос о не привлечении призывников к административной ответственности.

Граждане отдавали ему деньги, после чего получали военные билеты. Мужчину задержали, когда он получал взятку. За услуги ему должны были дать $500.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.