 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Киевщине на $100 тыс. взятки погорел чиновник райгосадминистрации


фото: Лариса Сарган/ Facebook
На Киевщине разоблачили начальника юридического отдела одной из райгосадминистраций, который требовал $100 тыс. взятки

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Чиновник требовал взятку за выдачу соответствующих документов относительно аренды земель рекреационного назначения, водного фонда и неистребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района.

Отмечается, что чиновнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2018 среда

больше новостей

31 января, 2018 среда

30 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать