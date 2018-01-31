На Киевщине на $100 тыс. взятки погорел чиновник райгосадминистрации
31 января, 2018, 14:57
На Киевщине разоблачили начальника юридического отдела одной из райгосадминистраций, который требовал $100 тыс. взятки
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Чиновник требовал взятку за выдачу соответствующих документов относительно аренды земель рекреационного назначения, водного фонда и неистребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района.
Отмечается, что чиновнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
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