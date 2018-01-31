Мосийчук подал в суд на директора НАБУ

31 января, 2018, 10:37

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску нардепа из Радикальной партии Игоря Мосийчука на директора НАБУ Артема Сытника

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мосийчук просит суд признать противоправной бездеятельность Сытника, который не издал приказ о необходимости предварительного установления Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК) фактов нарушения антикоррупционного законодательства при проверке электронной декларации до начала досудебного расследования дел по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Также нардеп просит суд обязать Ситника издать соответствующий приказ.

Отметим, 24 января Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook, что решил подать в суд на детективов НАБУ, которые обращались к судебной инстанции с ходатайством о предоставлении разрешения на снятие информации с телефона его жены.

Также нардеп заявил, что отдельно подаст иск на Сытника "за невыполнение обязанностей и превышение служебных полномочий".