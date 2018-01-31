Молдова исчезнет, если вступит в ЕС, - Додон
Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу RTVI, выдержки из которого приводит NewsMaker.
"Нельзя ставить выбор - или-или ... В таких странах, как Украина или Молдова, это ни к чему хорошему не приводит. И мне кажется, что геополитические игроки в регионе это уже понимают... Движение в Европу - это раскол страны. Молдавия просто исчезнет", - отметил Додон.
Додон вместе с тем поддержал сохранение безвиза с ЕС.
"Зачем нам спешить в поезд, который теряет вагончики? Британия вон вышла ... Да, у нас будут хорошие отношения с Евросоюзом, у нас будет безвизовый режим, но не вступление в ЕС. В этом случае Молдовы просто не будет", - отметил глава Молдовы.
Он также отмечает, что ЕС в ближайшем будущем не планирует принимать новых членов.
"Да и сами европейцы заявляют, что не собираются расширяться", - добавил Додон.
Недавно спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписал вместо президента Игоря Додона закон, запрещающий ретрансляцию в стране российских новостей и информационно-аналитических программ.
- Напомним, впервые в Додона забрали часть полномочий в октябре. Тогда он дважды отклонил предложенную на должность министра обороны кандидатуру Эуджена Стурзи.
- Второй раз Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента Игоря Додона 2 января, когда он повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.
- На период назначения новых министров и вице-премьеров правительства обязанности президента страны будет временно исполнять спикер парламента Молдовы Андриан Канду.
- В пятницу, 5 января, Конституционный суд Молдовы уже в третий раз временно отстранил от должности президента Додона, когда тот отказался подписать закон о запрете российской информационной пропаганды.
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