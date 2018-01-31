Лишь 58% украинцев пользуются интернетом. Исследования

31 января, 2018, 16:46

В Украине насчитывается почти 26 млн активных пользователей интернета, что составляет 58% от общего количества населения

Об этом говорится в исследовании международной организации "We are social".

По информации, в Украине фиксируют 25,59 млн активных пользователей интернета. Они составляют 58% от общего количества населения страны.

Также отмечается, что в интернете через смартфоны сидят 18,7 млн граждан Украины (42% от общего населения).

Если говорить о социальных сетях, то в Украине насчитывается ровно 13 млн пользователей, из них 22% “сидят” в Twitter и других сетях через смартфоны.

13 млн украинцев хоть раз в месяц появляются в Facebook. Из всех пользователей большинство составляют женщины (57%).

Также популярностью у украинцев пользуется Instagram. Социальная сеть для публикации фото и видео насчитывает 7,2 млн украинцев. Это 16% от общего количества населения Украины.

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Также в отчете говорится об увеличении количества пользователей интернета в январе 2018 года (ко всемирной паутине присоединились 4 млн пользователей). На столько же упала популярность соцсетей. Сообщается, что 72% украинцев пользуются интернетом ежедневно.

Также Украина появилась в списке стран с самой медленной мобильной связью (114-е место), наиболее сбалансированным гендерным соотношением среди пользователей Facebook, высоким уровнем заинтересованности (на 3-м месте).