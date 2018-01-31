Луценко с семьей отдохнули на островах за 52 тыс. евро: Говорит, что средний класс может себе такое позволить, - "Схемы"

31 января, 2018, 10:46

По данным СМИ, семья генпрокурора Юрия Луценко была в отпуске на Сейшельских островах, на что потратила минимум 52 тысячи евро

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Отмечается, что Луценко, его жена Ирина (депутат БПП, представитель президента в Раде), сын Виталий и сын Александр с женой арендовали на восемь ночей (с 3 января по 11 января 2018 года) две виллы. Отдыхали они в гостиничном комплексе Four Seasons Resort, что находится на острове Маэ (Сейшелы).

Семья генпрокурора арендовала виллы категории "на холме с видом на океан". На официальном сайте комплекса указано, что эти виллы площадью 186 кв. м. каждая имеют бассейны и роскошные виды на залив и горы.

Курорт Four Seasons Resort, Сейшелы

За ночь на одной такой вилле надо заплатить в среднем 2648 евро. То есть, восемь дней аренды будут стоить 21184 евро (42368 евро за две виллы).

По данным журналистов, Луценки потратили еще 10 473 евро наличности, в частности 1440 евро на аренду вертолета и 1265 евро на сувениры.

Курорт Four Seasons Resort, Сейшелы

Таким образом, совокупно расходы на отдых всей семьи генпрокурора ориентировочно составили более 52 тысяч евро.

Сам Луценко в одном из интервью рассказал, что задекларировал подарок от сына на 170 тысяч гривен, а неденежным подарком сына, по его словам, была поездка на отдых. Впрочем, подаренных сыном 10 тысяч евро не хватило бы на аренду виллы.

Курорт Four Seasons Resort, Сейшелы

Луценко, комментируя ситуацию, отметил, что все деньги, которые семья потратила на отдых, будут указаны в следующей декларации.

"Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации в марте-апреле", - подчеркнул Луценко.

Он добавил, что имеющиеся у его семьи средства "позволяют такие вещи", а сам отдых "не имел никакой избыточности, он вкладывается в то, что себе позволяет средний класс".