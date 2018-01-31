Луценко рассказал, сколько Курченко передал денег на акции Саакашвили

31 января, 2018, 08:07

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что из офиса олигарха-беглеца Сергея Курченко было передано свыше $200 тыс. на финансирование акций лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили

Об этом сказал в интервью DW.

"Следствие не подозревает, а знает, что из офиса Курченко было передано свыше $200 тыс., назначением которых было финансирование акций протеста, и обсуждался возможный захват помещения украинского парламента. Эти деньги получили под нашим контролем люди из ближайшего окружения Саакашвили. Это зафиксированный факт", - заявил Луценко.

Он подчеркнул, что следствие убеждено, что человек, приближенный к Саакашвили, а также и сам лидер "Движения новых сил" вступили в контакт с Курченко, чтобы получить финансовую помощь для акций протеста.

Луценко также отметил, что экспертиза установила, что голоса на пленках разговора Саакашвили и Курченко настоящие и принадлежат именно им.

"Что будет дальше - зависит от следователей, прокуроров, а потом решения суда", - сказал генпрокурор.