Луценко рассказал, сколько Курченко передал денег на акции Саакашвили
Об этом сказал в интервью DW.
"Следствие не подозревает, а знает, что из офиса Курченко было передано свыше $200 тыс., назначением которых было финансирование акций протеста, и обсуждался возможный захват помещения украинского парламента. Эти деньги получили под нашим контролем люди из ближайшего окружения Саакашвили. Это зафиксированный факт", - заявил Луценко.
Он подчеркнул, что следствие убеждено, что человек, приближенный к Саакашвили, а также и сам лидер "Движения новых сил" вступили в контакт с Курченко, чтобы получить финансовую помощь для акций протеста.
Луценко также отметил, что экспертиза установила, что голоса на пленках разговора Саакашвили и Курченко настоящие и принадлежат именно им.
"Что будет дальше - зависит от следователей, прокуроров, а потом решения суда", - сказал генпрокурор.
- Напомним, 5 декабря 2017 года в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.
- По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
- В прокуратуре утверждают, что Дангадзе по согласию Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии приспешники Саакашвили получили около $500 тыс.
- Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области.
- Коллегия судей Апелляционного суда избрала для Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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