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Луценко рассказал, сколько Курченко передал денег на акции Саакашвили

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что из офиса олигарха-беглеца Сергея Курченко было передано свыше $200 тыс. на финансирование акций лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили

Об этом сказал в интервью DW.

"Следствие не подозревает, а знает, что из офиса Курченко было передано свыше $200 тыс., назначением которых было финансирование акций протеста, и обсуждался возможный захват помещения украинского парламента. Эти деньги получили под нашим контролем люди из ближайшего окружения Саакашвили. Это зафиксированный факт", - заявил Луценко.

Он подчеркнул, что следствие убеждено, что человек, приближенный к Саакашвили, а также и сам лидер "Движения новых сил" вступили в контакт с Курченко, чтобы получить финансовую помощь для акций протеста.

Луценко также отметил, что экспертиза установила, что голоса на пленках разговора Саакашвили и Курченко настоящие и принадлежат именно им.

"Что будет дальше - зависит от следователей, прокуроров, а потом решения суда", - сказал генпрокурор.

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