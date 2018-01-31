Луценко объяснил, где взял деньги на отдых на Сейшелах
Об этом глава Генпрокуратуры написал на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что в конце сентября прошлого года его старший сын женился и отложил традиционный "медовый месяц" на позже.
Тем временем у самого Луценко с женой Ириной (депутат БПП, представитель президента в Раде) в этом году 30-летие совместной жизни. Таким образом семья решила вместе провести отдых.
"Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно $20 тыс на троих) мы оплатили сами. У нас нет счетов в оффшорных зонах, мы не владеем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами. В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс грн ежемесячно. Ира - более 110 тыс. дохода", - подчеркнул Луценко.
По его словам, это позволило семье провести 7 дней на отдыхе.
"Так же как эти доходы позволили мне в декабре оплатить материальную помощь раненым воинам АТО на 450 тыс грн, а Ирине помогать другим людям", - подытожил Луценко.
- По данным расследования "Схем", семья Луценко была в отпуске на Сейшельских островах, на что потратила минимум 52 тысячи евро.
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