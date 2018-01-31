Луценко объяснил, где взял деньги на отдых на Сейшелах

31 января, 2018, 11:08

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, где его семья взяла деньги на отпуск на Сейшельских островах

Об этом глава Генпрокуратуры написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что в конце сентября прошлого года его старший сын женился и отложил традиционный "медовый месяц" на позже.

Тем временем у самого Луценко с женой Ириной (депутат БПП, представитель президента в Раде) в этом году 30-летие совместной жизни. Таким образом семья решила вместе провести отдых.

"Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно $20 тыс на троих) мы оплатили сами. У нас нет счетов в оффшорных зонах, мы не владеем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами. В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс грн ежемесячно. Ира - более 110 тыс. дохода", - подчеркнул Луценко.

По его словам, это позволило семье провести 7 дней на отдыхе.

"Так же как эти доходы позволили мне в декабре оплатить материальную помощь раненым воинам АТО на 450 тыс грн, а Ирине помогать другим людям", - подытожил Луценко.