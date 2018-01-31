Луценко назвал два варианта создания Антикоррупционного суда

31 января, 2018, 12:39

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что существует два сценария создания Антикоррупционного суда

Об этом Луценко заявил в интервью Deutsche Welle.

"Есть два варианта развития событий. Президент предложил, чтобы все коррупционеры категории "А" - от главы сельсовета до высших должностных лиц, были предметом рассмотрения Антикоррупционного суда, независимо от того, какой орган досудебного следствия выявил преступление. Например, губернатор совершил смертельное ДТП. Он идет в антикоррупционный суд после расследования полиции. НАБУ, конечно, несет туда дела высокопоставленных чиновников. Много кто говорит, что это будет слишком много дел. Я этого не совсем понимаю, ибо можно сделать немного больше судей", - сказал Луценко.

Другой способ, по словам генпрокурора, заключается в создании суда специально для рассмотрения дел, которые ведет НАБУ.

"Я лично считаю, что есть другая возможность: создать суд специально для НАБУ в количестве не менее 50 судей - это моя принципиальная позиция, потому что мы нуждаемся в уверенности в независимости и честности суда. Честность гарантируется через конкурс, независимость - из-за многочисленности. Чтобы двух-трех-пятерых судей не сделали зависимыми. Такая система может обслуживать, как минимум, первые несколько лет, исключительно НАБУ. Когда станет ясно, что их дела недостаточно для такого количества судей, можно будет подключить Государственное бюро расследований, которое сейчас создается. Я думаю, это компромиссный вариант", - пояснил глава ГПУ.

Луценко подчеркнул, что сейчас в Украине не хватает судей для рассмотрения резонансных дел.

"Создание Антикоррупционного суда является вынужденным шагом. Это - реакция на очень тяжелую ситуацию в нынешних украинских судах. У нас даже физически не хватает судей. НАБУ сейчас обслуживает два судьи. ГПУ обслуживает четыре судьи. Резонансные дела длятся годами и годами. Поэтому создание нового суда из новых судей является правильным решением", - добавил Луценко.

Генпрокурор отметил, что оба варианта действенны, но окончательное решение будут принимать нардепы.

"И первый, и второй вариант может давать результат. Второй - более быстрый и надежный. В конце концов, решение будут принимать люди в парламенте. Сегодня, когда меня спрашивали об этом, я искренне рекомендовал европейским коллегам начать диалог с политиками напрямую. Если для этого нужны консультации, мы готовы к ним присоединиться", - подытожил Луценко.