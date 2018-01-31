Китайские ученые вырастили детям новые уши

31 января, 2018, 15:28

Китайские медики вырастили новые уши пятерым детям, которые родились с микротией - врожденной недоразвитостью ушных раковин, применив технологию трехмерной биопечати хрящевых клеток

Об этом сообщает 3ders.

Микротия, которая встречается у одного из 5000 человек, врожденная недоразвитость ушной раковины, чаще встречается у азиатов и американских индейцев и обычно поражает правое ухо, приводя к потере слуха.

Исправить этот дефект можно при помощи пластической хирургии, взяв за основу хрящ ребра или раковину из пластика.

Однако китайские специалисты решили применить нетрадиционный подход. С помощью компьютерной томографии и 3D-печати они создали биоразлагаемый каркас, который идеально совпадает с трехмерной структурой здорового уха.

Каждый каркас был напечатан на принтере Spectrum Z510, затем было выполнено несколько отливных форм для биоматериала.

Внутрь каждой формы поместили живые клетки, взятые из пораженных микротией ушей пациентов, хондроциты. Процесс роста длился 3 месяца. После того как каждый каркас принял характерную форму уха больного, их пересадили пациентам.

Результат можно считать частично успешным. У четырех из пяти детей появились признаки формирования четкого хряща через полгода, у троих форма и размер новой ушной раковины совпали со здоровыми ушами.

У двух, к сожалению, произошла легкая деформация - процесс нельзя считать отработанным и полностью безопасным. Однако, признавая необходимость дальнейших исследований в этом направлении, китайские ученые настроены оптимистично. "В целом, мы оказались способны разработать, изготовить и восстановить уникальные ушные раковины", - говорят они.

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