Кота британского МИДа посадили на жесткую диету
Об этом сообщает The Telegraph.
Кот по имени Палмерстон стал одним из самых популярных сотрудников британского МИД за последний год. Но в связи с бешеной популярностью животного каждый сотрудник считал своей честью поделиться чем-то сладеньким с ним, в результате чего высокопоставленные дипломаты начали волноваться за здоровье животного.
Работникам учреждения разослали электронное письмо, в котором просили не подкармливать кота, ибо он перестал справляться со своими обязанностями - охотой на мышей.
Представитель Министерства иностранных дел Великобритании отказался комментировать, но подтвердил, что письма с соответствующей просьбой были отправлены команде учреждения.
По данным прошлого года, Палмерстон за 2 года поймал 27 грызунов с момента его прибытия в 2016 году.
В декабре 207 года в украинском МИДе появился кот по имени Амбассадор.
Уже через несколько часов новый талисман министерства завел себе страничку в Twitter.
Впоследствии оказалось, что кот на самом деле "работает" в учреждении, но аккаунт в Twitter не его авторства.
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