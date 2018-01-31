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Косатки научились имитировать человеческую речь

Ученые Мадридского университета обучили косаток имитировать человеческую речь

Об этом сообщает The Independent.

Исследователи тренировали 14-летнюю самку косатки по имени Вики, которую в предыдущих экспериментах научили имитировать человеческое поведение.

В результате Вики научилась повторять за тренером слова “hello”(привет), “bye bye”(пока) и “one two” (два). Также косатка выучила имя своего тренера - Эми.

"Киты-убийцы используют свое дыхало (отверстие на спине), чтобы выдавать звуки, похожие на произношение с носа, поэтому мы не ожидали, что оно будет идеальным. Но мы были удивлены тем, насколько близко к оригиналу это было", - заявил доктор, который возглавлял это исследование, Хосе Абрамсон.

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