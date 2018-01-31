Количество жертв кибермошенников в 2017 году удвоилось, у украинцев украли 670 млн грн

31 января, 2018, 14:25

В Украине за год киберпреступники украли более полумиллиарда гривен, что вдвое больше, чем в 2016 году

Об этом сообщает Экономическая правда.

В 2017 году преступники похитили в киберпространстве более 670 млн гривен, что почти вдвое больше, чем в 2016 году (339 млн гривен).

Сообщается, что чаще всего мошенники пользуются методом социальной инженерии - преступник подталкивает жертву к денежным переводам во время телефонного разговора.Таким образом выманили четверть миллиарда гривен.

По статистике 77% опрошенных украинцев знают, что свои банковские реквизиты нельзя передавать третьим лицам, однако 76% все равно делают это, если наталкиваются на мошенников.

Среди самых популярных киберпреступлений: кража через банкоматы, выманивания денег через обещания автомобиля или квартиры и продажи в интернете несуществующих товаров.

Украинская межбанковская Ассоциация членов платежный систем “Ема” зафиксировала сокращение “фишинговых” сайтов (как выманивают данные платежной карты) с 174 сайтов в 2016 году до 108 в 2017.