КНДР проведет ракетный парад перед открытием Олимпиады, - СМИ
Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.
Парад состоится накануне Зимней Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. По данным источников, демонстрация "сотен" снарядов и ракет - это попытка "запугать американцев".
Парад, как ожидается, будет включать десятки межконтинентальных ракет "Хвасон-15", которые Северная Корея впервые испытала в конце ноября.
Также не исключено ракетное испытание со стороны КНДР "в ближайшем будущем", передача мощного сигнала американским войскам, которые сейчас развернуты в регионе.
28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.
В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.
Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.
22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.
По информации The Washington Post, КНДР близка к созданию биологического оружия.
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