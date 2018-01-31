КНДР проведет ракетный парад перед открытием Олимпиады, - СМИ

31 января, 2018, 18:22

Власти КНДР планируют показать десятки ракет дальнего радиуса действия на параде 8 февраля

Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.

Парад состоится накануне Зимней Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. По данным источников, демонстрация "сотен" снарядов и ракет - это попытка "запугать американцев".

Парад, как ожидается, будет включать десятки межконтинентальных ракет "Хвасон-15", которые Северная Корея впервые испытала в конце ноября.

Также не исключено ракетное испытание со стороны КНДР "в ближайшем будущем", передача мощного сигнала американским войскам, которые сейчас развернуты в регионе.

28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.

В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.

Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.

22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

По информации The Washington Post, КНДР близка к созданию биологического оружия.