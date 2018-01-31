 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

КНДР проведет ракетный парад перед открытием Олимпиады, - СМИ

Власти КНДР планируют показать десятки ракет дальнего радиуса действия на параде 8 февраля

Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.

Парад состоится накануне Зимней Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. По данным источников, демонстрация "сотен" снарядов и ракет - это попытка "запугать американцев".

Парад, как ожидается, будет включать десятки межконтинентальных ракет "Хвасон-15", которые Северная Корея впервые испытала в конце ноября.

Также не исключено ракетное испытание со стороны КНДР "в ближайшем будущем", передача мощного сигнала американским войскам, которые сейчас развернуты в регионе.

28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.
В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.
Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.
22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.
По информации The Washington Post, КНДР близка к созданию биологического оружия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2018 среда

больше новостей

31 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать