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Государственный долг Украины увеличился на 11% - до 2,1 трлн грн


фото: sfs.gov.ua
В течение 2017 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился по сравнению с предыдущим годом на 10,98% и по состоянию на 31 декабря составил 2141,67 млрд грн ($76,31 млрд)

Об этом сообщает сайт министерства финансов Украины.

При этом государственный внутренний долг составил 753,4 млрд грн (35,18%), внешний - 1080,31 млрд грн (50,44%), гарантированный государством - 307,96 млрд грн (14,38%).

Для сравнения, по состоянию на 31 декабря 2016 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1929,76 млрд грн ($70,97 млрд), из них государственный внешний долг - 980,19 млрд грн (50,79%) государственный внутренний долг - 670,65 млрд грн (34,75%), гарантированный государством долг - 278,93 млрд грн (14,45%).

Таким образом, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год увеличился на 211,91 млрд грн.

  • Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний экономический долг Украины составляет 83% от ВВП или по $1,8-1,9 тыс. на каждого украинца.
  • В апреле 2017 года заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что Украина должна оплатить $13 млрд долга по внешним обязательствам до конца 2019 года.
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