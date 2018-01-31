Государственный долг Украины увеличился на 11% - до 2,1 трлн грн

31 января, 2018, 17:33

В течение 2017 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился по сравнению с предыдущим годом на 10,98% и по состоянию на 31 декабря составил 2141,67 млрд грн ($76,31 млрд)

Об этом сообщает сайт министерства финансов Украины.

При этом государственный внутренний долг составил 753,4 млрд грн (35,18%), внешний - 1080,31 млрд грн (50,44%), гарантированный государством - 307,96 млрд грн (14,38%).

Для сравнения, по состоянию на 31 декабря 2016 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1929,76 млрд грн ($70,97 млрд), из них государственный внешний долг - 980,19 млрд грн (50,79%) государственный внутренний долг - 670,65 млрд грн (34,75%), гарантированный государством долг - 278,93 млрд грн (14,45%).

Таким образом, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год увеличился на 211,91 млрд грн.