Главред "Страна.uа" попросил политического убежища в Австрии
Об этом в Facebook написала заместитель Гужвы Светлана Крюкова.
"Мы хотим сообщить, что Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской Республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Гужва выехал в Австрию после того, как у него истек срок меры пресечения, определенного судом", - говорится в сообщении.
По данным Крюковой, Гужва сохранит пост главного редактора и продолжит руководить изданием из-за рубежа.
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Напомним, 22 июня в Киеве задержали главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву по подозрению в получении взятки в $10 тыс.
Гужва заявил, что взятку ему предлагал нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько за снятие с сайта информации, которая якобы компрометирует его как политика.
Линько утверждает, что это Гужва вымогал у него деньги. По данным прокуратуры, взятку у Линько требовал помощник Гужвы.
27 июня Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО после внесения залога в полмиллиона гривень.
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