Facebook запрещает рекламу криптовалют, чтобы людей не обманывали

31 января, 2018, 12:45

Facebook вводит запрет на рекламу различных криптовалютных проектов, чтобы защитить пользователей от финансовых авантюр

Об этом сообщает Engadget.

В правилах рекламы на Facebook появился новый пункт, который касается запрета рекламы сомнительных финансовых продуктов.

В новом пункте под номером 29 в один ряд ставятся бинарные опционы, ICO, реклама криптовалюты, фондов на их основе и сервисов по их обмену. В разделе указывается: "Объявление не должны рекламировать финансовые продукты и услуги, которые часто связаны с мошенническими проектами, такими как бинарные опционы, ICO или криптовалюта".

Facebook приводит примеры запрещенной рекламы. Так, теперь в соцсети запрещены следующие типы рекламных объявлений:

"Клинки сюда, чтобы узнать о безопасной криптовалюте, которая позволит осуществлять платежи по всему миру"

"Новое ICO! Купи маркеров с 15% скидкой"

"Воспользуйся пенсионными накоплениями, чтобы инвестировать в биткоин"

"Начни торговлю опционами сейчас и получишь бонусы"

Социальная сеть считает такие рекламные объявления потенциально мошенническими и хочет избавить от них аудиторию.

"Наш основной принцип рекламы в том, что она должна быть безопасной. Объявлениям, вводящим пользователей в заблуждение, нет места на Facebook. Мы проводим новую политику, которая запрещает рекламу, продвигает финансовые продукты и услуги, которые часто связаны с обманом", - пишет менеджер по продукту Роб Лизерн.

Роб добавляет, что социальная сеть хочет, чтобы люди имели возможность воспользоваться любым продуктом, рекламируемым на FB, без риска быть обманутыми. Но среди компаний, которые рекламируют схемы быстрого заработка, редко можно встретить те, которые играют по правилам.

Представитель Facebook говорит, что в дальнейшем компания будет внимательнее изучать разнообразные сигналы о незаконной рекламе.

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