 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Экс-руководителям Администрации морских портов сообщили о подозрении в хищении 247 млн


фото: slovoidilo
Детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 247 млн грн восьми лицам, среди которых — бывшие и действующий чиновники Администрации морских портов Украины (АМПУ)

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, речь идет о следующих лицах: экс-главе государственного предприятия АМПУ (2014-2017 гг); экс-первом заместителе главы АМПУ (2015-2017 гг); экс-начальнике отдела закупок АМПУ (2015-2018 гг); экс-заместителе главы АМПУ по финансам (2015-2016 гг); заместителе начальника одесского филиала АМПУ (действующий); директоре ООО; бенефициаре ООО; представителе нерезидента (предприятия-участника преступления).

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Завладение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенных организованной группой).

Семеро из подозреваемых задержаны 29 января в ходе проведения следственных действий в Одесской, Николаевской областях и Киеве. Предварительная правовая квалификация — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, должностные лица АМПУ в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

В частности, речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ. В результате чего государству в лице АМПУ нанесен ущерб на сумму 247 млн грн, что подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы.

В сентябре-ноябре 2017 года факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц АМПУ и представителей ряда предприятий-участников торгов при закупках услуг по эксплуатационному дноуглублению подтвердил Антимонопольный комитет Украины, который наложил на предприятия-участников штрафы общей суммой более 100 млн грн.

В апреле 2017 года, на основании материалов, собранных в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, НАБУ подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн. Сейчас судом возбуждено производство по делу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2018 среда

больше новостей

31 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать