Экс-руководителям Администрации морских портов сообщили о подозрении в хищении 247 млн

31 января, 2018, 16:35

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 247 млн грн восьми лицам, среди которых — бывшие и действующий чиновники Администрации морских портов Украины (АМПУ)

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, речь идет о следующих лицах: экс-главе государственного предприятия АМПУ (2014-2017 гг); экс-первом заместителе главы АМПУ (2015-2017 гг); экс-начальнике отдела закупок АМПУ (2015-2018 гг); экс-заместителе главы АМПУ по финансам (2015-2016 гг); заместителе начальника одесского филиала АМПУ (действующий); директоре ООО; бенефициаре ООО; представителе нерезидента (предприятия-участника преступления).

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Завладение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенных организованной группой).

Семеро из подозреваемых задержаны 29 января в ходе проведения следственных действий в Одесской, Николаевской областях и Киеве. Предварительная правовая квалификация — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, должностные лица АМПУ в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

В частности, речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ. В результате чего государству в лице АМПУ нанесен ущерб на сумму 247 млн грн, что подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы.

В сентябре-ноябре 2017 года факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц АМПУ и представителей ряда предприятий-участников торгов при закупках услуг по эксплуатационному дноуглублению подтвердил Антимонопольный комитет Украины, который наложил на предприятия-участников штрафы общей суммой более 100 млн грн.

В апреле 2017 года, на основании материалов, собранных в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, НАБУ подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн. Сейчас судом возбуждено производство по делу.