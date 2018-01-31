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Двое должностных лиц полиции крышевали наркобизнес на Кировоградщине


фото: скрін з відео
В Александрии на Кировоградщине разоблачили двух должностных лиц полиции, которые "крышевали" наркобизнес

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Отмечается, что 38-летний начальник сектора превенции и 40-летний заместитель начальника сектора уголовного розыска заставляли местного жителя продавать наркотики, а "прибыль" отдавать им ежемесячно 10 тыс. грн.

Подполковник и майор тоже заставляли мужчину покупать в определенных "точках" психотропные средства и наркотические вещества - опий ацетилированный, амфетамин "фен".

Чиновников задержали во время получения очередной "выручки", которую они разделили между собой.

По месту службы и проживания фигурантов были проведены обыски. У чиновника розыска полиции обнаружили при себе 5 пакетиков с порошком, предварительно - метамфетамин, а также один дома.

По разоблаченному факту прокуратурой Кировоградской области было начато уголовное производство. В настоящее время продолжаются следственные действия и мероприятия по объявления задержанным подозрения.

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