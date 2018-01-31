Два российских журналиста побили друг другу рожи из-за Сталина

31 января, 2018, 10:21

Российские журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире московской радиостанции "Комсомольская правда", поспорив о роли Сталина во Второй мировой войне

Об этом сообщают российские СМИ и добавляют видео.

Сначала Сванидзе заявил, что Сталин "довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии", добавив, что к концу 1941 года в немецкий плен попали 3,8 млн человек.

Шевченко заявил, что его оппонент "плюет на могилы погибших под Москвой" и заявил, что "в отличие от Франции Советский Союз воевал".

Далее между журналистами началась словесная перепалка, которая закончилась потасовкой.

"Был бы ближе, уже по морде бы получил", - сказал Сванидзе.

На что Шевченко ответил: "Ну пожалуйста, дай по морде мне. Встань и дай. Что такое сцикло?".