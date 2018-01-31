Дочке и жене Сущенко вручили награду премии имени Сахарова

31 января, 2018, 16:40

Жене и дочери украинского журналиста Романа Сущенко Анжелике и Юлии вручили награду Премии имени Андрея Сахарова - журналистский орден "За мужество", которым был награжден Сущенко

Об этом сообщает "Укринформ".

Награждение состоялось во время пресс-конференции в Укринформе, посвященной награждению ряда независимых СМИ, активистов и авторов орденом "За мужество" - отличием для современных публицистов, которые стоят на стороне правды.

Дочь Юлия отметила, что ее отец очень благодарен за вручение премии, впрочем это для него было очень неожиданно. Она также поблагодарила за поддержку отца в информационной сфере.

"Он пытается держаться, и я горжусь, что я дочь такого отца и что он хороший пример профессионализма, отца, друга, мужа", - подчеркнула она.

Премия имени А.Д. Сахарова "За журналистику как поступок" основана в 2001 году предпринимателем и правозащитником Хельсинской группы Петром Винсом как благодарность А.Д. Сахарову за поддержку во время преследования советским режимом семьи Петра.

В прошлом, 2017, году по инициативе организаторов для настоящих борцов за правду был создан орден "За мужество". В состав жюри Премии имени Сахарова "За журналистику как поступок" сегодня входят, в частности, Владимир Войнович, Лилия Шевцова, Светлана Алексеевич, Юрий Фельштинский, Виталий Челышев, Валерий Борщев. Глава - Гарри Каспаров.

24 января российский суд продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко до 30 марта 2018 года.

Напомним, в октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.