Для чего создали "Нацдружины". Объяснения представителя организации
Об этом заявил спикер "Нацдружины" Игорь Вдовин в комментарии Эспрессо.TV.
По его словам, сейчас в организацию входит около тысячи людей в разных регионах Украины. Представительств "Нацдружин" нет лишь в Закарпатской, Николаевской, Тернопольской и Ровенской областях.
"Нацдружины" состоят из бывших бойцов АТО, активной молодежи, журналистов.
"Есть среди нас даже строители", - добавил Вдовин.
По его словам, организацию создали для того, чтобы противодействовать тем ситуациям на улицах, которые не может решить полиция. Также он добавляет, что цель "Нацдружин" - предотвратить преступления на улицах.
"Мы будем дорабатывать там, где не доработала полиция. И будем показывать правоохранителям, чему надо уделять больше внимания. Мы не можем задерживать. Мы будем сотрудничать с полицией согласно закону об охране общественной деятельности и патрулировании границы", - рассказал Вдовин.
Он подчеркивает, что организация не будет перенимать функции полиции, и объясняет, как это будет происходить на практике.
"Если мы видим какое-то правонарушение на улице, например, кто-то разрисовал стены, или занимается браконьерством и ставит сетки на рыбу, мы делаем замечания и вызываем полицию. К ее приезду мы будем держать правонарушителя", - рассказал Вдовин.
Он утверждает, что организацию никто не финансирует, она будет функционировать за счет членских взносов.
- Напомним, 28 января политическая партия "Национальный корпус" устроила присягу участников общественной организации "Национальных дружин". В Киеве присягу приняли около 600 участников.
- В МВД сообщили, что законодательство Украины позволяет создание общественных организаций, но их действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.
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