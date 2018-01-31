Для чего создали "Нацдружины". Объяснения представителя организации

31 января, 2018, 11:31

Новосозданная общественная организация "Национальные дружины" не будет перенимать функции Нацполиции, а только будет помогать правоохранительным органам

Об этом заявил спикер "Нацдружины" Игорь Вдовин в комментарии Эспрессо.TV.

По его словам, сейчас в организацию входит около тысячи людей в разных регионах Украины. Представительств "Нацдружин" нет лишь в Закарпатской, Николаевской, Тернопольской и Ровенской областях.

"Нацдружины" состоят из бывших бойцов АТО, активной молодежи, журналистов.

"Есть среди нас даже строители", - добавил Вдовин.

По его словам, организацию создали для того, чтобы противодействовать тем ситуациям на улицах, которые не может решить полиция. Также он добавляет, что цель "Нацдружин" - предотвратить преступления на улицах.

"Мы будем дорабатывать там, где не доработала полиция. И будем показывать правоохранителям, чему надо уделять больше внимания. Мы не можем задерживать. Мы будем сотрудничать с полицией согласно закону об охране общественной деятельности и патрулировании границы", - рассказал Вдовин.

Он подчеркивает, что организация не будет перенимать функции полиции, и объясняет, как это будет происходить на практике.

"Если мы видим какое-то правонарушение на улице, например, кто-то разрисовал стены, или занимается браконьерством и ставит сетки на рыбу, мы делаем замечания и вызываем полицию. К ее приезду мы будем держать правонарушителя", - рассказал Вдовин.

Он утверждает, что организацию никто не финансирует, она будет функционировать за счет членских взносов.