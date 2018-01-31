Чехия вдвое увеличивает квоту на работников из Украины

31 января, 2018, 20:11

Правительство Чехии согласилось удвоить количество разрешений на трудоустройство для граждан Украины по упрощенной процедуре

Таким образом, страна собирается за год нанять 19,6 тысяч украинцев, сообщает Reuters.

Чешским компаниям не хватает работников, из-за чего растет давление требования поднять зарплаты.

Прага существенно увеличила квоту на упрощенный доступ к своему рынку труда для граждан Украины с учетом того, что в прошлом году она предусматривала разрешение на лишь 9,6 тысяч рабочих. А в 2016-м эта цифра составляла лишь 3,8 тысяч.

В Чехии самый низкий уровень безработицы в ЕС. По данным Евростата, он составляет 2,3%.