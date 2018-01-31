Центрэнерго будет покупать уголь за 2400 грн/тонна

31 января, 2018, 10:49

В результате скандального тендера на поставку угля ПАО Центрэнерго выиграла шахта "Краснолиманская" по цене 2400 гривен, что на 25 гривен дешевле определенной Министерством энергетики и угольной промышленности цены 2425 грн

В результате поставки более 100 тысяч тонн Центрэнерго сэкономит 2,5 млн грн бюджетных средств, сообщают в компании.

"Конечно, тендер без конкуренции не мог дать справедливую рыночную цену. Но даже он дал цену 2400 грн, что на 60 грн меньше, чем цена Роттердам +, которая заложена в тарифы. Учитывая, что в Украине планируется потребить 23 млн тонн угля марки Г, это означает, что переплата составляет 1,4 млрд грн. Эту переплату доказал даже тендер без конкуренции. А если бы с конкуренцией, то сумма переплаты - в 10 раз больше", - написал в своем Facebook эксперт НКРЭКП Андрей Герус.

Однако в СМИ упоминалась информация, что цена составила 2880 грн. Это произошло, по мнению эксперта, из-за технических особенностей публикации энергетической биржи, которая не может публиковать результаты без НДС.

Согласно действующему законодательству, Центрэнерго покупает и поставщик шахта "Краснолиманская" продает уголь без НДС. Контракт на поставку и все поставки будут осуществляться по цене 2400 грн.

Данный конкурс ранее публично осудил представитель независимых профсоюзов Михаил Волынец, которого недавно ПАО Центрэнерго обвинило в открытом лоббировании интересов компании ДТЭК.

В частности, из-за угрозы от независимых профсоюзов вывести шахтеров государственных шахт под министерство, в случае отказа от покупки угля в ДТЭК. Он поддержал в социальной сети Facebook оценку конкурса, как организованного под одного игрока.

Данное обвинение опровергают как в Центрэнерго, так и эксперты энергорынка, подтверждая тот факт, что конкурс специально перенесли с 29 на 30 января и специально ухудшили ожидаемые качественные показатели угля с 14% влаги до 16%, чтобы в конкурсе смогло принять участие ДТЭК поставляет менее качественный уголь, чем шахта Краснолиманская.

Однако, несмотря на весь разогретый публичный скандал, который сопровождался обысками в офисе владельца шахты Краснолиманская, ДТЭК не принял участия в конкурсе, так как в случае победы вынужден был бы поставлять уголь по цене 1980 грн, что вызвало бы цепную реакцию на рынке и снижение тарифа на электроэнергию, что монополисту категорически не выгодно, считает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети "ОПОРА" Татьяна Бойко.