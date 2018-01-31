 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Центрэнерго будет покупать уголь за 2400 грн/тонна

В результате скандального тендера на поставку угля ПАО Центрэнерго выиграла шахта "Краснолиманская" по цене 2400 гривен, что на 25 гривен дешевле определенной Министерством энергетики и угольной промышленности цены 2425 грн

В результате поставки более 100 тысяч тонн Центрэнерго сэкономит 2,5 млн грн бюджетных средств, сообщают в компании.

"Конечно, тендер без конкуренции не мог дать справедливую рыночную цену. Но даже он дал цену 2400 грн, что на 60 грн меньше, чем цена Роттердам +, которая заложена в тарифы. Учитывая, что в Украине планируется потребить 23 млн тонн угля марки Г, это означает, что переплата составляет 1,4 млрд грн. Эту переплату доказал даже тендер без конкуренции. А если бы с конкуренцией, то сумма переплаты - в 10 раз больше", - написал в своем Facebook эксперт НКРЭКП Андрей Герус.

Однако в СМИ упоминалась информация, что цена составила 2880 грн. Это произошло, по мнению эксперта, из-за технических особенностей публикации энергетической биржи, которая не может публиковать результаты без НДС.

Согласно действующему законодательству, Центрэнерго покупает и поставщик шахта "Краснолиманская" продает уголь без НДС. Контракт на поставку и все поставки будут осуществляться по цене 2400 грн.

Данный конкурс ранее публично осудил представитель независимых профсоюзов Михаил Волынец, которого недавно ПАО Центрэнерго обвинило в открытом лоббировании интересов компании ДТЭК.

В частности, из-за угрозы от независимых профсоюзов вывести шахтеров государственных шахт под министерство, в случае отказа от покупки угля в ДТЭК. Он поддержал в социальной сети Facebook оценку конкурса, как организованного под одного игрока.

Данное обвинение опровергают как в Центрэнерго, так и эксперты энергорынка, подтверждая тот факт, что конкурс специально перенесли с 29 на 30 января и специально ухудшили ожидаемые качественные показатели угля с 14% влаги до 16%, чтобы в конкурсе смогло принять участие ДТЭК поставляет менее качественный уголь, чем шахта Краснолиманская.

Однако, несмотря на весь разогретый публичный скандал, который сопровождался обысками в офисе владельца шахты Краснолиманская, ДТЭК не принял участия в конкурсе, так как в случае победы вынужден был бы поставлять уголь по цене 1980 грн, что вызвало бы цепную реакцию на рынке и снижение тарифа на электроэнергию, что монополисту категорически не выгодно, считает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети "ОПОРА" Татьяна Бойко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2018 среда

больше новостей

31 января, 2018 среда

30 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать