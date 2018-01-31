Биткоин за ночь упал ниже $10 тысяч
31 января, 2018, 09:41
Другие популярные криптовалюты также ушли "в минус". Так, цена на Ethereum снизилась 10%, Ripple потерял 15%, теперь его цена чуть больше доллара.
Курс самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - в ночь с 30 на 31 января упал ниже психологической отметки в $10 тысяч до 9,8 тысячи долларов
Правда, криптовалюта довольно скоро начала восстанавливать позиции, и по состоянию на 9.40 31 января ее курс составляет $10, 249, о чем свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
Другие популярные криптовалюты также ушли "в минус". Так, цена на Ethereum снизилась 10%, Ripple потерял 15%, теперь его цена чуть больше доллара.
Капитализация рынка криптовалюты составляет на данный момент $494 миллиардов. На долю биткоинов приходится около 34% всего рынка.
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