Британский министр ушел в отставку из-за опоздания

31 января, 2018, 20:37

Министр международного развития удивил коллег, уволившись за опоздание на дебаты

Об этом сообщает BBC.

Лорд Бейтс, который находился в должности министра международного развития, подал заявление на увольнение за то, что опоздал на дебаты в парламенте. Он сразу отметил, что ему “стыдно” за то, что его не было на своем месте на начало слушаний. Бейтс извинился и сказал, что подает на увольнение, перед тем как выйти из комнаты.

В ответ спикер кабинета пытался его остановить и убедить, что простого извинения будет достаточно. Члены парламента сразу выразили свою надежду, что смогут убедить Бейта остаться на должности.

На должности министра международного развития Британии лорд Бейт занимался “содействием устойчивому развитию и преодолением бедности в мире”.