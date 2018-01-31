Британский министр ушел в отставку из-за опоздания
31 января, 2018, 20:37
Министр международного развития удивил коллег, уволившись за опоздание на дебаты
Об этом сообщает BBC.
Лорд Бейтс, который находился в должности министра международного развития, подал заявление на увольнение за то, что опоздал на дебаты в парламенте. Он сразу отметил, что ему “стыдно” за то, что его не было на своем месте на начало слушаний. Бейтс извинился и сказал, что подает на увольнение, перед тем как выйти из комнаты.
В ответ спикер кабинета пытался его остановить и убедить, что простого извинения будет достаточно. Члены парламента сразу выразили свою надежду, что смогут убедить Бейта остаться на должности.
На должности министра международного развития Британии лорд Бейт занимался “содействием устойчивому развитию и преодолением бедности в мире”.
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