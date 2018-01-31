Антимайдановец "Топаз" не хочет на обмен к оккупантам, потому что "любит Украину", - адвокат
Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин, передает "Укринформ".
Отмечается, что "Топаз" должен по суду заплатить КП "Госпром" 700 тыс. грн компенсации за пожар 2014 года в Харьковской ОГА.
"С осужденного Кромского взыскано в пользу областного коммунального производственно-гражданского эксплуатационного предприятия "Госпром" материальный ущерб в сумме 718 849 грн плюс 18 504 грн - судебные расходы", - отметили в суде.
По словам Шадрина, после обсуждения с клиентом иск будет обжалован.
"До сих пор неизвестно, по какой причине и по чьей инициативе возник пожар в здании ХОГА, потому что это произошло во время массовых беспорядков. В Харькове состоялся не один суд над антимайдановцами, и по решению суда уже не один осужденный должен был заплатить 700 тыс. грн по иску КП "Госпром", что вызывает сомнения в обоснованности этого решения", - пояснил адвокат.
По его словам, также решается вопрос об обжаловании приговора "Топаза", который имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении или просьбу об амнистии.
"Ему не засчитали по "закону Савченко" время в изоляторе СБУ: день предварительного заключения за два дня лишения свободы", - сказал адвокат.
Также Шадрин рассказал, что, возможно,Топаза готовят на обмен, но тот уже заявил, что не согласен.
"Он гражданин Украины и любит эту страну", - добавил адвокат.
Справка:
Кромский принимал участие в "Антимайдане" на стороне пророссийских сил в Мариинском парке в Киеве во время Революции достоинства. Его задержали 28 марта 2014 года за участие в штурме Харьковской облгосадминистрации 1 марта. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля 2014 года "Топаз" сбежал из-под домашнего ареста. Позже СБУ задержала его во время общения с российскими пропагандистами канала LifeNews.
- Напомним, Киевский райсуд Харькова признал "Топаза" виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто.
- Произнося последнее слово, "Топаз" сказал, что не признает себя виновным и не хотел изменения территории Украины и попросил об оправдании.
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