Антимайдановец "Топаз" не хочет на обмен к оккупантам, потому что "любит Украину", - адвокат

31 января, 2018, 14:10

Осужденный на 8 лет с конфискацией имущества антимайдановец Игнат Кромский ("Топаз") не хочет, чтобы его обменивали

Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин, передает "Укринформ".

Отмечается, что "Топаз" должен по суду заплатить КП "Госпром" 700 тыс. грн компенсации за пожар 2014 года в Харьковской ОГА.

"С осужденного Кромского взыскано в пользу областного коммунального производственно-гражданского эксплуатационного предприятия "Госпром" материальный ущерб в сумме 718 849 грн плюс 18 504 грн - судебные расходы", - отметили в суде.

По словам Шадрина, после обсуждения с клиентом иск будет обжалован.

"До сих пор неизвестно, по какой причине и по чьей инициативе возник пожар в здании ХОГА, потому что это произошло во время массовых беспорядков. В Харькове состоялся не один суд над антимайдановцами, и по решению суда уже не один осужденный должен был заплатить 700 тыс. грн по иску КП "Госпром", что вызывает сомнения в обоснованности этого решения", - пояснил адвокат.

По его словам, также решается вопрос об обжаловании приговора "Топаза", который имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении или просьбу об амнистии.

"Ему не засчитали по "закону Савченко" время в изоляторе СБУ: день предварительного заключения за два дня лишения свободы", - сказал адвокат.

Также Шадрин рассказал, что, возможно,Топаза готовят на обмен, но тот уже заявил, что не согласен.

"Он гражданин Украины и любит эту страну", - добавил адвокат.

Справка:

Кромский принимал участие в "Антимайдане" на стороне пророссийских сил в Мариинском парке в Киеве во время Революции достоинства. Его задержали 28 марта 2014 года за участие в штурме Харьковской облгосадминистрации 1 марта. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля 2014 года "Топаз" сбежал из-под домашнего ареста. Позже СБУ задержала его во время общения с российскими пропагандистами канала LifeNews.