Американцы неудачно испытали противоракету в Тихом океане, - СМИ

31 января, 2018, 22:51

Вооруженные силы США неудачно испытали противоракетную систему класса "воздух-воздух" в Тихом океане

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

"Американские военные провели неудачное испытание, во время которого пытались сбить учебную ракету, запущенную с Гавайев", - сообщил источник.

Чиновник, выступая на условиях анонимности, сообщил, что учебная ракета SM-3 Block IIA стартовала с испытательной площадки на Гавайях. Однако ее не удалось сбить другой ракетой, выпущенной с самолета.

Испытания проходили с ракетой-истребителем, разработанной компанией Raytheon Co, которая применяется для поражения ракет среднего радиуса действия и разрабатывается совместно с Японией. Агентство противоракетной обороны США не прокомментировало результаты испытания, однако подтвердило их факт.

В прошлом июне тестовый перехват ракеты также оказался неудачным. Впрочем в начале 2017 испытания прошли успешно.

28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.

В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.

Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.

22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.