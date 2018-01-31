Американцы неудачно испытали противоракету в Тихом океане, - СМИ
Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в администрации США.
"Американские военные провели неудачное испытание, во время которого пытались сбить учебную ракету, запущенную с Гавайев", - сообщил источник.
Чиновник, выступая на условиях анонимности, сообщил, что учебная ракета SM-3 Block IIA стартовала с испытательной площадки на Гавайях. Однако ее не удалось сбить другой ракетой, выпущенной с самолета.
Испытания проходили с ракетой-истребителем, разработанной компанией Raytheon Co, которая применяется для поражения ракет среднего радиуса действия и разрабатывается совместно с Японией. Агентство противоракетной обороны США не прокомментировало результаты испытания, однако подтвердило их факт.
В прошлом июне тестовый перехват ракеты также оказался неудачным. Впрочем в начале 2017 испытания прошли успешно.
28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.
В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.
Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.
22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.
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