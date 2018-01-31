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Американцы неудачно испытали противоракету в Тихом океане, - СМИ

Вооруженные силы США неудачно испытали противоракетную систему класса "воздух-воздух" в Тихом океане

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

"Американские военные провели неудачное испытание, во время которого пытались сбить учебную ракету, запущенную с Гавайев", - сообщил источник.

Чиновник, выступая на условиях анонимности, сообщил, что учебная ракета SM-3 Block IIA стартовала с испытательной площадки на Гавайях. Однако ее не удалось сбить другой ракетой, выпущенной с самолета.

Испытания проходили с ракетой-истребителем, разработанной компанией Raytheon Co, которая применяется для поражения ракет среднего радиуса действия и разрабатывается совместно с Японией. Агентство противоракетной обороны США не прокомментировало результаты испытания, однако подтвердило их факт.

В прошлом июне тестовый перехват ракеты также оказался неудачным. Впрочем в начале 2017 испытания прошли успешно.

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