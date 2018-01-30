Ждем подобных решений и от Европы, - Порошенко о публикации "списка друзей Путина"
Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.
Он поблагодарил американские власти за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии и отметил, что санкции оказывают все большее влияние.
"Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", - подчеркнул Порошенко.
Справочно:
"Кремлевский доклад" с перечнем близких к Путину российских чиновников и олигархов составлен в соответствии с законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", который был принят в США летом 2017 года.
"Кремлевский доклад" не предполагает введения санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.
- Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором названы имена 210 ближайших к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и олигархов.
- Российские политики из окружения Путина отреагировали на внесение их в список.
- Все российские олигархи из "списка Путина" есть в рейтинге Forbes. СМИ подсчитали их состояние.
- Как рассказал глава Минюста Павел Петренко, такие действия США - последнее предупреждение России. Более того, США могут без дополнительного предупреждения вводить весь спектр санкций и ограничений против компаний и физических лиц.
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