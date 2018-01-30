 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ждем подобных решений и от Европы, - Порошенко о публикации "списка друзей Путина"

Украинская власть надеется, что европейские страны примут в отношении России решения, аналогичные публикации в США списка фигурантов "Кремлевского доклада"

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Он поблагодарил американские власти за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии и отметил, что санкции оказывают все большее влияние.

"Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", - подчеркнул Порошенко.

Справочно:

"Кремлевский доклад" с перечнем близких к Путину российских чиновников и олигархов составлен в соответствии с законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", который был принят в США летом 2017 года.

"Кремлевский доклад" не предполагает введения санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2018 вторник

больше новостей

30 января, 2018 вторник

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать