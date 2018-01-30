Ждем подобных решений и от Европы, - Порошенко о публикации "списка друзей Путина"

30 января, 2018, 15:30

Украинская власть надеется, что европейские страны примут в отношении России решения, аналогичные публикации в США списка фигурантов "Кремлевского доклада"

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Он поблагодарил американские власти за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии и отметил, что санкции оказывают все большее влияние.

"Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", - подчеркнул Порошенко.

Справочно:

"Кремлевский доклад" с перечнем близких к Путину российских чиновников и олигархов составлен в соответствии с законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", который был принят в США летом 2017 года.

"Кремлевский доклад" не предполагает введения санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.