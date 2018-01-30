Завтра часть Украины накроет мокрый снег - синоптик

30 января, 2018, 10:59

31 января в Украине похолодает, местами ожидаются снег и сильный ветер

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что потепление на этой неделе принесло с собой осадки, в частности мокрый снег, дождь и штормовой ветер.

Завтра в стране также ожидается сильный ветер, его порывы местами будут достигать 15-20 м/с. В западных, северных и центральных областях 31 января будет облачно, но без осадков.

Тем временем часть центральных, южных и восточных регионов накроют снег и мокрый снег, ведь температура воздуха там будет несколько ниже.

31 января в Украине похолодает, ночью будет небольшая минусовая температура, днем - от нуля до 4 градусов тепла, а на северо-востоке несколько холоднее, днем -2 -3 градуса.

В Киеве сегодняшние дожди перейдут в облачную погоду, завтра осадков не будет, однако ожидается порывистый ветер. Воздух прогреется до 2 градусов тепла.