Завтра часть Украины накроет мокрый снег - синоптик
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что потепление на этой неделе принесло с собой осадки, в частности мокрый снег, дождь и штормовой ветер.
Завтра в стране также ожидается сильный ветер, его порывы местами будут достигать 15-20 м/с. В западных, северных и центральных областях 31 января будет облачно, но без осадков.
Тем временем часть центральных, южных и восточных регионов накроют снег и мокрый снег, ведь температура воздуха там будет несколько ниже.
31 января в Украине похолодает, ночью будет небольшая минусовая температура, днем - от нуля до 4 градусов тепла, а на северо-востоке несколько холоднее, днем -2 -3 градуса.
В Киеве сегодняшние дожди перейдут в облачную погоду, завтра осадков не будет, однако ожидается порывистый ветер. Воздух прогреется до 2 градусов тепла.
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