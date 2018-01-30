 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Известный бренд мелкой бытовой техники уходит с украинского рынка

С 2018 года крупнейший европейский производитель бытовой техники, германский концерн BSH не будет поставлять на украинский рынок технику под торговой маркой Zelmer

Об этом сообщил гендиректор компании "БСХ Бытовая техника" (представительство BSH в Украине) Сергей Максимов, передает LIGA.net.

"Решение сконцентрироваться на продаже техники под ТМ Bosch было принято в прошлом году. Компания не ликвидирует склад запчастей техники Zelmer, поэтому гарантийное обслуживание техники будет продолжаться", - подчеркнул Максимов.

Справка:

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH приобрел крупнейшего польского производителя мелкой бытовой техники Zelmer S.A. в 2013 году.

Сумма сделки оценивалась экспертами в $187 млн.

Zelmer удерживал сильные позиции в сегменте пылесосов, утюгов, комбайнов, фенов и т.д. В Украине компания входила в ТОП-5 лидеров на рынке мелкой бытовой техники.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2018 вторник

больше новостей

30 января, 2018 вторник

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать