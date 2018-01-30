Известный бренд мелкой бытовой техники уходит с украинского рынка
Об этом сообщил гендиректор компании "БСХ Бытовая техника" (представительство BSH в Украине) Сергей Максимов, передает LIGA.net.
"Решение сконцентрироваться на продаже техники под ТМ Bosch было принято в прошлом году. Компания не ликвидирует склад запчастей техники Zelmer, поэтому гарантийное обслуживание техники будет продолжаться", - подчеркнул Максимов.
Справка:
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH приобрел крупнейшего польского производителя мелкой бытовой техники Zelmer S.A. в 2013 году.
Сумма сделки оценивалась экспертами в $187 млн.
Zelmer удерживал сильные позиции в сегменте пылесосов, утюгов, комбайнов, фенов и т.д. В Украине компания входила в ТОП-5 лидеров на рынке мелкой бытовой техники.
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