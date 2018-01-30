Известный бренд мелкой бытовой техники уходит с украинского рынка

30 января, 2018, 09:21

С 2018 года крупнейший европейский производитель бытовой техники, германский концерн BSH не будет поставлять на украинский рынок технику под торговой маркой Zelmer

Об этом сообщил гендиректор компании "БСХ Бытовая техника" (представительство BSH в Украине) Сергей Максимов, передает LIGA.net.

"Решение сконцентрироваться на продаже техники под ТМ Bosch было принято в прошлом году. Компания не ликвидирует склад запчастей техники Zelmer, поэтому гарантийное обслуживание техники будет продолжаться", - подчеркнул Максимов.

Справка:

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH приобрел крупнейшего польского производителя мелкой бытовой техники Zelmer S.A. в 2013 году.

Сумма сделки оценивалась экспертами в $187 млн.

Zelmer удерживал сильные позиции в сегменте пылесосов, утюгов, комбайнов, фенов и т.д. В Украине компания входила в ТОП-5 лидеров на рынке мелкой бытовой техники.